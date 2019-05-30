Стенограму зустрічі Зеленського з лідерами партій оприлюднили на сайті президента

На сайті президента України Володимира Зеленського оприлюднили стенограму його зустрічі з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій, що відбулася 21 травня. На ній політики обговорювали дострокові вибори до Ради та домовилися призначити їх на 21 липня 2019 року.

У президента пояснили, що опублікували стенограму "у зв'язку з численними запитами". Читайте також: Зустріч Зеленського з головами фракцій: про що домовились Зустріч Зеленського і голів фракцій: підсумки Домовилися провести дострокові парламентські вибори 21 липня 2019 року; Обговорили зміни до виборчого законодавства про скасування мажоритарної складової, Зеленський запропонував зниження прохідного бар'єру на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%). Вели дискусії щодо запропонованої правки від фракцій – це уточнення норм про імперативний мандат (тобто законодавчо закріплену можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців). Зеленський скеровує голові парламенту листа для проведення позачергового засідання Ради для зміни виборчого законодавства. Повний текст стенограми, опублікованої на сайті АП: Новина доповнюється...