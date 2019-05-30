Стенограму зустрічі Зеленського з лідерами партій оприлюднили на сайті президента
На сайті президента України Володимира Зеленського оприлюднили стенограму його зустрічі з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій, що відбулася 21 травня. На ній політики обговорювали дострокові вибори до Ради та домовилися призначити їх на 21 липня 2019 року.
У президента пояснили, що опублікували стенограму "у зв'язку з численними запитами".
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Зустріч Зеленського і голів фракцій: підсумки
- Домовилися провести дострокові парламентські вибори 21 липня 2019 року;
- Обговорили зміни до виборчого законодавства про скасування мажоритарної складової,
- Зеленський запропонував зниження прохідного бар'єру на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%).
- Вели дискусії щодо запропонованої правки від фракцій – це уточнення норм про імперативний мандат (тобто законодавчо закріплену можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців).
- Зеленський скеровує голові парламенту листа для проведення позачергового засідання Ради для зміни виборчого законодавства.
Повний текст стенограми, опублікованої на сайті АП:
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