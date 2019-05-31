Есть три месяца, чтобы понять возможности НАБУ и САП, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями антикоррупционных органов – главой НАБУ Артемом Сытником и его коллегой из САП Назаром Холодницким, – чтобы обсудить предложения по повышению эффективности работы органов.

Гарант заверил, что не собирается вмешиваться в их деятельность. Также выразил поддержку независимости антикоррупционных институтов, отметив, что требование наказания коррупционеров – это не пустые слова, а запрос украинского общества, говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента.

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"Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", – отметил Зеленский во время встречи.

Известно, что также обсуждали, как улучшить механизм работы НАБУ и САП с законодательной точки зрения.