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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Есть три месяца, чтобы понять возможности НАБУ и САП, – Зеленский

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      Зеленский встретился с Сытником и Холодницким
      Зеленский встретился с Сытником и Холодницким / Пресс-служба АП

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями антикоррупционных органов – главой НАБУ Артемом Сытником и его коллегой из САП Назаром Холодницким, – чтобы обсудить предложения по повышению эффективности работы органов.

      Гарант заверил, что не собирается вмешиваться в их деятельность. Также выразил поддержку независимости антикоррупционных институтов, отметив, что требование наказания коррупционеров – это не пустые слова, а запрос украинского общества, говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента.

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      "Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", – отметил Зеленский во время встречи.

      Известно, что также обсуждали, как улучшить механизм работы НАБУ и САП с законодательной точки зрения.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Администрация Президента Назар Холодницкий САП НАБУ Коррупция
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