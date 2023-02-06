Міністр пригадав, як дізнався про скандал. Тоді він був на засіданні Рамштайну, він не мав з собою телефона, оскільки всі гаджети вони мали задати, поки тривала зустріч.
До теми Резніков розповів про свою реакцію на скандал в Міноборони і визнав "комунікаційний провал"
Резніков про скандал Міноборони
Його здивувало ключове звинувачення: "Яйце за 17 гривень".
Думаю: "Це якась нісенітниця, такого не може бути". Я набираю в першу чергу тих, хто за це відповідає: "А ми що, дійсно так купуємо?". Я взагалі не заходив у деталі. Мені кажуть: "Та ні, ми не купуємо продукти. Ми купуємо послугу". Кажу: "Тоді щось із цією інформацією не так, давайте розбиратися".
Наступного дня він почав розбиратися з документами, аби зрозуміти, що відбувається. Тоді йому сказали, що історія з тими яйцями звучала за декілька днів до публікації на "Дзеркалі тижня" на каналі "Ісландія". Тобто це не є новина.
Мої колеги подивилися документи, сказали: "Це хтось неправильно сприйняв". Мало того, в жодному документі не існує позиції "яйце, одна штука коштує 17 гривень". Кажу: "А звідки взяв журналіст?". "Ну, напевно, він помилився, тому що в документі в розділі "штуки" немає цифри 17. Вона стоїть там, де вага". А це трошки інше…
Що відомо про скандал
- "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень.
- При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.
- Через це у Міноборони повідомили про службову перевірку, а також підготовку матеріалів для проведення розслідування щодо поширення неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період. 24 січня стало відомо, що заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов подав у відставку.