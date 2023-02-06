Міністр пригадав, як дізнався про скандал. Тоді він був на засіданні Рамштайну, він не мав з собою телефона, оскільки всі гаджети вони мали задати, поки тривала зустріч.

До теми Резніков розповів про свою реакцію на скандал в Міноборони і визнав "комунікаційний провал"

Резніков про скандал Міноборони

Його здивувало ключове звинувачення: "Яйце за 17 гривень".

Думаю: "Це якась нісенітниця, такого не може бути". Я набираю в першу чергу тих, хто за це відповідає: "А ми що, дійсно так купуємо?". Я взагалі не заходив у деталі. Мені кажуть: "Та ні, ми не купуємо продукти. Ми купуємо послугу". Кажу: "Тоді щось із цією інформацією не так, давайте розбиратися".

Наступного дня він почав розбиратися з документами, аби зрозуміти, що відбувається. Тоді йому сказали, що історія з тими яйцями звучала за декілька днів до публікації на "Дзеркалі тижня" на каналі "Ісландія". Тобто це не є новина.

Мої колеги подивилися документи, сказали: "Це хтось неправильно сприйняв". Мало того, в жодному документі не існує позиції "яйце, одна штука коштує 17 гривень". Кажу: "А звідки взяв журналіст?". "Ну, напевно, він помилився, тому що в документі в розділі "штуки" немає цифри 17. Вона стоїть там, де вага". А це трошки інше…

Що відомо про скандал