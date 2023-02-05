Олексій Резніков наголосив, що він визнає "свій комунікаційний провал". Він зазначив, що його реакція на скандал щодо міноборони мала б бути іншою

Варте уваги Відставка, західні літаки та старт навчань на Leopard: головне з пресконференції Резнікова

Як Резніков дізнався про скандал

Міністр пригадав, як дізнався про скандал. Тоді він був на засіданні Рамштайну, він не мав з собою телефона, оскільки всі гаджети вони мали задати, поки тривала зустріч. За його словами, він цілий день не знав, що відбувається в Україні.

Він пригадав свою першу реакцію, коли ввімкнув телефон і побачив новини щодо звинувачення Міноборони.

Я здивований, тому що я бачу ключове звинувачення – яйце за 17 гривень. Я подумав, що це нісенітниця, такого не може бути,

– сказав він.

"Не коректне трактування"

Він набрав своїм колегам, аби уточнити деталі. Йому сказали, що міністерство не купує продукти, воно купує послугу. Тоді ж, на наступний день після свого повернення, Резніков зібрав всіх причетних до цих документів.

Також він наголосив, що журналіст-розслідувач певно, що помилився. Оскільки ніде немає вказаної ціни за одне яйце.

Документи коректні, їхнє трактування мало б бути більш коректними,

– наголосив він.

Міністр зауважив, що виписка на продукти здивувала і його самого.

Резніков наголосив, що за останній рік ніхто у ЗСУ не скаржиться на харчування. Мовляв, бувають поодинокі випадки, і то – це вина когось з командирів, який не замовив продукти.

Міністра обурило те, що документи, які оприлюднив журналіст "Дзеркала тижня", були у відкритому доступі. Він наголосив, що там міститься інформація, яка є закритою на період воєнного стану.

Що відомо про скандал