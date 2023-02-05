Алексей Резников подчеркнул, что он признает "свой коммуникационный провал". Он отметил, что его реакция на скандал относительно минобороны должна быть другой

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Как Резников узнал о скандале

Министр вспомнил, как узнал скандал. Тогда он был на заседании Рамштайна, у него не было с собой телефона, поскольку все гаджеты они должны были задать, пока длилась встреча. По его словам, он целый день не знал, что происходит в Украине.

Он вспомнил свою первую реакцию, когда включил телефон и увидел новости об обвинении Минобороны.

Я удивлен, потому что я вижу ключевое обвинение – яйцо за 17 гривен. Я подумал, что это чепуха, такого не может быть,

– сказал он.

"Не корректная трактовка"

Он набрал своих коллег, чтобы уточнить детали. Ему сказали, что министерство не покупает продукты, оно покупает услугу. Тогда же на следующий день после своего возвращения Резников собрал всех причастных к этим документам.

Также он подчеркнул, что журналист-расследователь, вероятно, ошибся. Поскольку нигде нет указанной цены на одно яйцо.

Документы корректны, их трактовка должна быть более корректными,

– подчеркнул он.

Министр отметил, что выписка на продукты удивила и его самого.

Резников подчеркнул, что за последний год никто в ВСУ не жалуется на питание. Мол, бывают единичные случаи, и это вина кого-то из командиров, который не заказал продукты.

Министра возмутило то, что документы, обнародованные журналистом "Зеркала недели", были в открытом доступе. Он подчеркнул, что там содержится информация, которая закрыта на период военного положения.

Что известно о скандале