Коли повістка вважається врученою на законних підставах та який є порядок вручення – розповів юрист Михайло Лобунько. За його словами, здійснення оповіщення військовозобов’язаних можуть працівники ТЦК та СП, роботодавці та органи місцевого самоврядування.

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Коли повістка вважається врученою на законних підставах

Порядок вручення повістки передбачає лише особисте отримання документа під підпис.

Скільки б разів ви не чули, що повістка може бути вручена іншим особам для передачі військовозобов’язаному потрібно розуміти, що це є неналежне вручення, і у такому випадку неприбуття до ТЦК та СП за даною повісткою не створює жодних юридичних наслідків,

– пояснив юрист.

Особа, яка вручає повістку, має пред’явити службове посвідчення, яке підтверджує її приналежність до ТЦК та СП. Воно повинно містити такі відомості:

назва органу, який видав посвідчення;

прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано посвідчення;

фотографію особи, якій видано посвідчення;

службове звання особи, якій видано посвідчення;

номер і дата видачі посвідчення;

підпис особи, яка видала посвідчення.

Юрист зазначив, що повістку можуть вручити де завгодно, оскільки жодним нормативно-правовим актом не врегульоване питання щодо місця вручення повістки.

Як відбувається процес мобілізації в Україні

Зауважимо, що процес мобілізації в Україні проходить у кілька етапів: