Однак бувають випадки, коли чоловіки відмовляються від отримання повістки. Чи можуть за це затримати військовозобов’язаного – розповів адвокат Антон Маринич.

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Чи можуть затримати чоловіка, який відмовляється від повістки

За словами адвоката, представники військкомату разом з правоохоронцями можуть затримати чоловіків. Але у випадку певного правопорушення.

Є так звані уповноважені особи або патрулі. До їх складу входять і представники Національної поліції, і військові Національної Гвардії. Вони мають бути призначені наказом коменданта. Комендант має видати наказ або інші розпорядчі документи, де має бути вказано, що саме можуть робити ці особи. Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла та службових приміщень, і огляду речей особи,

– розповів Маринич.

Адвокат наголосив: якщо чоловік просто відмовляється отримувати повістку, то його не можуть затримати. Це відбувається лише у випадку певного злочину.

Якщо чоловіка затримали незаконно, то потрібно скаржитися в кілька органів. Спочатку можна набрати у ДБР. Також можна звертатися у поліцію.

"У випадку, якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, варто скаржитись в різні органи", – підкреслив адвокат.

Чи будуть онлайн-повістки в Україні

Як повідомила Мар'яна Безугла, повісток через "Дію" в Україні не буде.

"Повістку через смс чи в "Дії"? Ні, повістку в "Дії" ми точно не робитимемо в такому форматі", – сказала вона.

За її словами, на сьогодні немає механізму, який дозволяв би розсилати електронні повістки.