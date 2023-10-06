Наприклад, видавати повістку на вулиці дозволено, однак не можна застосовувати силу до військовозобов'язаного. Запрошення до військкомату також дійсне лише у разі вручення особисто.

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Правила вручення повістки

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів загальні правила, яких мають притримуватися працівники військомату при врученні повістки. Перш за все він наголосив, що запрошення на оновлення данних має бути вручене особисто та підписане отримувачем. Тобто якщо її передають через родичів чи знайомих вона не має юридичної сили.

Щодо вручення повістки на вулицях, то це ніяк не регулюється у законі – немає чіткого місця, де мають стояти працівники ТЦК. Саме тому вони можуть вручати запрошення де завгодно та займатися адресним сповіщенням.

Однак речник наголосив, що неприпустимі будь-які застосування сили чи утримування людини, яка відмовилася підписувати документ. Також працівники військомату не можуть забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції і підстави.

Також для вручення повістки не можна зупиняти громадський або особистий транспорт. Однак Істомін наголосив, що вручення повістки під час перевірки на блокпосту є законним.

Чи будуть видавати повістки онлайн

Електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений майже 90 відсотками основної інформації. Наразі немає планів змінювати принцип видачі повісток. Перш за все, якщо повістки надсилати через "Дію", то всі громадяни мають мати смартфон – що далеко не так. Також можна видалити повідомлення або застосунок.

Також аби запровадити е-повістки, треба спочатку внести зміни до законодавства. Наразі згідно з законом військком має підписати повістку на ім'я конкретної людини, а та має отримати її особисто.