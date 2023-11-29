Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Однак, за його словами, рекрутинг не розв'яже усіх проблем.

Читайте також Чи є випробувальний термін при рекрутингу до ЗСУ: у Міноборони дали вичерпну відповідь

Як відбуватиметься рекрутинг до ЗСУ

Іван Тимочко зазначив, що рекрутери безпосередньо вивчатимуть громадян, які висловлюють бажання йти на військову службу, проводитимуть співбесіди, скеровувати їх. Є питання щодо того, як працювати з тими, хто прийшов згідно з повісткою.

Центри комплектування можуть чітко розподіляти мобілізованих відповідно до їхніх бажань, фізичних можливостей, освіт до конкретних підрозділів.

Зовсім інше, коли є швидка потреба у наборі людей, коли мобілізований з центру комплектування зразу їде у навчальний центр, проходить навчання, після навчання приїжджає безпосередньо у військовий підрозділ. Тут рекрутинг може спрацювати тільки на момент співбесіди,

– сказав він.

Також будуть пропонувати певні вакансії у конкретних військових частинах, бригадах. З одного боку, це дуже добре. Однак якщо весь перелік буде у вільному доступі, то росіяни можуть провести аналіз боєздатності окремих частин. Крім того, окупанти можуть спробувати кинути у ЗСУ свою агентуру.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ не впевнений, що працюватиме рекрутинг з набору офіцерського складу. Це люди, які проходять навчання у військових навчальних закладах, звідти їх розподіляють у військові частини. Відмінники мають право вибору військової частини, інших – розподіляють згідно з потребами.

Другий набір військових офіцерів – це особи, які навчались у цивільних навчальних закладах, але здобули військову кафедру. Їх призивають в армію. Частина офіцерів також рік проходила навчальну службу в армії на посаді строковиків-офіцерів, особливо випускники навчальних закладів.

Іван Тимочко про рекрутинг у ЗСУ: дивіться відео

Рекрутинг до ЗСУ: головне