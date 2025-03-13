Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Арсена Цимбалюка.

До теми Такою її бачать лиш вони, або Війна очима захисників і захисниць

Ведучий 24 Каналу Арсен Цимбалюк – у ЗСУ

Телеведучий написав, що ефір 13 березня став фінальним.

Дорогі мої, сьогодні був мій фінальний ефір на 24 Каналі як журналіста та ведучого. Я радий повідомити вам, що долучаюся до Сил Оборони України: до 241 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Дякую вам всім за ці три роки, які стали для мене епохою. Далі – більше! До зустрічі! Слава Україні!!!

241 окрема бригада ТрО заснована 14 квітня 2022 року, коли було переформовано 241 окремий батальйон 112 окремої бригади територіальної оборони. До її складу увійшли 8 батальйонів територіальної оборони міста Києва. Бригада воювала на Харківщині та Донеччині. Її гаслом є "Захистили Київ – звільнимо Україну".

Люди пишуть багато теплих слів на адресу Цимбалюка та дякують йому / Скриншоти 24 Каналу

Багато наших колег долучаються до війська, щоб боронити державу від ворога. Керівництво 24 Каналу вже знає, як реінтегруватиме ветеранів.

Наші працівники воюють у лавах ЗСУ

Торік у березні ведучий 24 Каналу Артем Овдієнко склав присягу на вірність Україні.

Також ми розповідали історію IT-фахівця 24 Каналу Ярослава Лисака, який став добровольцем.

І, звісно, назавжди в наших серцях Юрій Олійник і Андрій Левицький, які загинули, захищаючи Україну.