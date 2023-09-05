Важливу роль у реінтеграції відіграватиме бізнес. Зокрема тому, що більшість мобілізованих до повномасштабного вторгнення були найманими працівниками. І значна частина прагнутиме повернутися на своє робоче місце. Розповідаємо, як 24 Канал та інші бізнеси займаються реінтеграцією ветеранів війни.

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Для ветеранів – найкращі умови праці

Звернімо увагу, що з медіахолдингу ТРК "Люкс", частиною якого є 24 Канал, від початку повномасштабного вторгнення до Сил оборони долучилися 19 співробітників. Серед них – Юрій Олійник. Він був оператором 24 Каналу та бійцем 24 ОМБр імені Короля Данила. На жаль, він повернувся додому на щиті. Решта наших колег продовжують боронити Україну від ворога.

Керівництво постійно тримає з ними зв'язок, завжди відправляємо їм різні приємні посилки. Коли організовуємо благодійні збори, стараємося завжди надавати перевагу саме підрозділам, де служать наші співробітники. І, звісно ж, очікуємо на їхнє повернення на роботу,

– розповів генеральний директор ТРК "Люкс" Роман Андрейко.

За нашими мобілізованими співробітниками закріплені їхні робочі місця. Якщо ж вони не зможуть після повернення виконувати ті ж функції, або ж через зміни у редакції з часом деяких відділів не стане, демобілізованим співробітникам обіцяють ще кращі умови.

Це будуть, можливо, вищі посади чи більші зарплати. Для захисників хотілося б чогось найкращого, але точно не "те, що залишиться",

– запевняє Роман Андрейко.

Зазначимо, що наша компанія вже має успішні приклади повернення на роботу демобілізованих співробітників. Мовиться про тих, хто після 2014 – 2016 років поверталися на свої робочі місця. На них очікували ті ж посади, які вони обіймали до служби задля захисту України.

Розповімо про приклади інших відповідальних бізнесів. Вони не лише повертають своїх співробітників на роботу, а й займаються їхньою адаптацією та підтримкою.

Бізнес повинен створити комфортні умови праці

Варто звернути увагу на Укрзалізницю. Акціонерне товариство має програму повернення на роботу демобілізованих співробітників. Вона діє ще з часів Антитерористичної операції, коли лиш одиниці говорили про реабілітацію військових.

Зверніть увагу! Зараз мобілізовані та служать у Силах оборони України понад 10 тисяч співробітників Укрзалізниці. А 560 їхніх колег демобілізовані та отримали можливість повернутися до улюбленої роботи.

На жаль, не всі з них змогли виконувати довоєнні професійні обов'язки. Тому саме для цих працівників, компанія запропонувала суміжні посади та допомогла підготувати умови праці з урахуванням їхніх потреб,

– розповіла директорка департаменту соціальної політики Укрзалізниці Ольга Безпалько.

Представники IT-індустрії – одні з найбільш соціально відповідальних бізнесів в Україні. Компанія Intellias поділилася власним досвідом повернення на роботу демобілізованих співробітників.

Служать у Силах оборони 49 співробітників компанії, а їхні 13 колег повернулися до цивільної роботи після демобілізації. В Intellias зауважили, що процес реінтеграції ветеранів війни відрізняється у залежності від конкретної ситуації.

Необхідно враховувати чи спеціаліст, який повернувся, перебував безпосередньо на лінії зіткнення, чи далі від зони активних бойових дій. Та загальні першочергові потреби всіх демобілізованих – відновлення фізичного й ментального здоров'я, максимально швидке долучення до проєктних задач,

– акцентували в Intellias.

Навіть створили внутрішню спільноту IntelliVeterans. У ній захисники та захисниці мають можливість обмінюватися наявним досвідом, а також підтримувати один одного. Крім того, діє освітня програма Military Buddy. Завдяки їй ветерани, котрі вже повернулися на свої робочі місця, допомагають адаптуватися тим, хто лиш повертається з війни.

Питання реінтеграції ветеранів війни як ніколи на часі. Слід розуміти, що з фронту повернуться тисячі, а то й сотні тисяч наших захисників. Їм потрібно буде допомогти адаптуватися. Тож, закликаємо об'єднатися усіх без винятку: державу, бізнес, а також кожного з нас.

Не менш важливо підтримувати наших захисників і захисниць, котрі продовжують боронити Україну. Для цього закликаємо долучатися до зборів, організованих Фондом24. Допоможімо разом забезпечувати наших військових усім необхідним!