Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що на цьому етапі війни ускладнився процес мобілізації. Також одна з ключових змін, якої вона має зазнати, – в комунікації.

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На які зміни чекати

Подоляк зазначив, що мобілізацію, демобілізацію, функціонування рекрутингу мають коментувати три інституції:

Президент України як Верховний Головнокомандувач;

безпосередньо представники Ставки та РНБО;

Генеральний штаб ЗСУ – ключовий комунікатор, який має пояснювати функціонування цих процесів, а також зміни, які в них відбуваються. Ці інституції чітко розуміють, що потрібно з точки зору ефективності процесів мобілізації з урахуванням того, що відбувається в ТЦК та ВЛК.

Водночас на цьому етапі війни вкрай складно проводити мобілізацію, тому що всі, хто на початку розуміли, що таке війна та хотіли служити, вже перебувають на лінії фронту. Сьогодні ці процеси потребують іншої комунікації,

– зазначив радник глави ОПУ.

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Дуже важливо, наголосив Подоляк, щоб у нас було менше експертів щодо того, як, де та коли потрібно проводити мобілізацію. Навіть представники депутатського корпусу, які мають належність до відповідних комітетів, іноді дають дивні поради без консультації з військовими.

Виключно військові чи представники Ставки Верховного Головнокомандувача можуть давати ті чи інші об'єктивні роз'яснення. Але зміни в мобілізаційний процес потрібні,

– підкреслив він.

Михайло Подоляк назвав 4 напрямки, необхідних змін:

інша комунікація;

інші гарантії тренінгу та психологічної підготовки;

фрагментація всіх, хто де хоче працювати в українській армії;

мінімізація висловлень особистих думок щодо війни, мобілізації та рекрутингу.

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