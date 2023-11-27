В інтерв'ю він зазначив, що відповідні зміни оголосять цього тижня. І мовитиметься, зокрема, про використання рекрутингових компаній, щоб проводити більш цілеспрямований призов. Це також має дати призовникам відчуття того, що їх використають на тих посадах, які відповідають їхнім навичкам, а не просто їх відправлять на фронт.