Так, українським законодавством передбачені виключення, які дозволяють виїзд за кордон. Хто саме має на це право, розповідає 24 Канал.

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Хто може виїхати за кордон під час війни

Законом передбачені виключення, які дозволяють виїзд наступним категоріям:

особам, які з медичних причин отримали дозвіл на виїзд (через стан здоров'я),

за сімейними обставинами,

за професією,

волонтерам з метою допомоги ЗСУ.

Окрім того, урядовці, народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці, заброньовані за відповідними органами працівники та інші визначені категорії осіб можуть перетинати кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

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Важливо! Виїзд студентів у воєнний час заборонено. Перетинати державний кордон можуть лише ті студенти й курсанти, які навчаються в закладах України, і можуть слідувати для льотної підготовки. За наявністю підтверджених документів, прикордонники забезпечать їм виїзд.