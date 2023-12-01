В декабре 2023 г. ничего не изменится и военнообязанные так же будут получать три типа повесток. Об этом пишет 24 канал.

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Какие повестки вручают в Украине

В Украине вручают 3 типа повесток:

Для уточнения учетных данных,

Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Эта повестка подписана начальником ТЦК и СП и требует медицинского осмотра. К ней прилагается специальная карточка исследования и медицинского обследования, в которую будет внесен заключение ВЛК о пригодности к военной службе, непригодности или ограниченной пригодности.

Мобилизационное распоряжение – оно кажется военнообязанным уже после того, как медкомиссия признала его пригодным для военной службы.

Также существует еще четвертый тип повесток о призыве на срочную военную службу. Однако в условиях военного положения их не выдают, поскольку такого призыва нет.

Кто может вручить повестку

Прежде всего, повестку может вручить должностное лицо ТЦК и СП. Но кроме них на это имеют право представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений.

Обратите внимание. Повестку могут вручить где угодно, ведь законом конкретное место не определено.

К слову, до 1 декабря 2023 все работодатели в Украине должны подать списки призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП. Это делается для уточнения данных и сверки списков.

Такие же списки должны предоставить исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, ведущих учет призывников, военнообязанных и резервистов, проживающих на территории административно-территориальной единицы. А также государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Или если это учебное заведение, то своих соискателей образования.

Представление списков является обязанностью, которая предусмотрена в правилах военного учета, утвержденных постановлением Кабинета Министров №1487.