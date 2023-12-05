Наразі є два головних варіанти, як потрапити до війська – мобілізація або контракт.

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Чому варто заздалегідь шукати місце служби

Офіцер медичної служби 112 окремої бригади ТрО Олександр Антонов наголосив, що місце служби варто шукати заздалегідь. Це є чудовим рішенням, якщо ви хочете приєднатися до друзів або знайомих, які вже служать, або вважаєте, що конкретний підрозділ буде вам ідеологічно ближчий.

Якщо знайдеш місце і підрозділ, ти можеш бути зі "своїми" людьми. Це важливо, бо ти з ними навіть не працюєш разом, ти з ними живеш,

– каже військовий.

Також це допоможе потрапити до війська, якщо ви поки що не можете бути мобілізованими через молодий вік чи навчання у ВНЗ.

Як потрапити до війська

Найбільш популярним способом є Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Необхідно прийти до військкомату, у якому ви стоїте на обліку.

Згодом вам буде проведено військово-лікарську комісію, яка визначить, чи придатні ви до служби. Пізніше вас відправлять на навчання та у військову частину, до якої вас розподілили.

Якщо ви хочете потрапити до конкретного підрозділу, то варто звернутися напряму до його керівництва. Здебільшого вони повідомляють про набір охочих доєднатися до їхнього підрозділу на своїх сторінках у соцмережах.

Хорошим варіантом також буде подання заявки на спеціальність, яка вам подобається, за допомогою спеціальних платформ із вакансіями. Наприклад, якщо ви айтівець – можете розглядати вакансії з позначкою "ІТ", якщо ви журналіст – "пресслужба" тощо.

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