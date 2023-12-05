Наразі є два головних варіанти, як потрапити до війська – мобілізація або контракт.
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Чому варто заздалегідь шукати місце служби
Офіцер медичної служби 112 окремої бригади ТрО Олександр Антонов наголосив, що місце служби варто шукати заздалегідь. Це є чудовим рішенням, якщо ви хочете приєднатися до друзів або знайомих, які вже служать, або вважаєте, що конкретний підрозділ буде вам ідеологічно ближчий.
Якщо знайдеш місце і підрозділ, ти можеш бути зі "своїми" людьми. Це важливо, бо ти з ними навіть не працюєш разом, ти з ними живеш,
– каже військовий.
Також це допоможе потрапити до війська, якщо ви поки що не можете бути мобілізованими через молодий вік чи навчання у ВНЗ.
Як потрапити до війська
Найбільш популярним способом є Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Необхідно прийти до військкомату, у якому ви стоїте на обліку.
Згодом вам буде проведено військово-лікарську комісію, яка визначить, чи придатні ви до служби. Пізніше вас відправлять на навчання та у військову частину, до якої вас розподілили.
Якщо ви хочете потрапити до конкретного підрозділу, то варто звернутися напряму до його керівництва. Здебільшого вони повідомляють про набір охочих доєднатися до їхнього підрозділу на своїх сторінках у соцмережах.
Хорошим варіантом також буде подання заявки на спеціальність, яка вам подобається, за допомогою спеціальних платформ із вакансіями. Наприклад, якщо ви айтівець – можете розглядати вакансії з позначкою "ІТ", якщо ви журналіст – "пресслужба" тощо.
Мобілізація в грудні: що відомо
- Підставою для мобілізації є отримання повістки. Наразі в Україні вручають 3 типи повісток. Передусім повістку може вручити посадова особа ТЦК та СП. Її можуть вручити будь-де, адже законом конкретне місце не визначено.
- Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Водночас до лав ЗСУ добровільно можуть долучитися жінки віком до 60 років, а також люди з інвалідністю.
- Станом на зараз за кордон можуть виїхати особи, які отримали дозвіл на виїзд з медичних причин, а також за сімейними обставинами чи професією. Зокрема покидати межі країни дозволено волонтерам з метою допомоги ЗСУ.
- У Запоріжжі "Муніципальна варта" спільно з представниками територіального центру комплектування та поліцією будуть обходити оселі, де живуть призовники. Про проведення відповідних заходів стало відомо під час доповіді про роботу комунального підприємства на 21-й сесії міської ради.