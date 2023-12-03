Згідно з чинним законодавством, призову підлягають військовозобов'язані, віком від 18 до 60 років. Хто підлягає мобілізації у грудні 2023 року – повідомляє 24 Канал.

До теми Демобілізація, призов студентів і списки роботодавців: якою буде мобілізація в грудні 2023

Чи зміниться мобілізація у грудні

У грудні 2023 року не передбачаються суттєвих змін у мобілізації. Так, обов'язковому призову, як і раніше, підлягають:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Крім того, українці також можуть долучитися до лав армії добровільно. Мовиться про жінок відом до 60 років, які придатні за станом здоров'я, а також призовників віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом. Крім того, люди з інвалідністю також можуть стати на захист країни. Військовозобов'язані, які отримали право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, також можуть бути мобілізовані за власним бажанням.

Мобілізація в Україні: останні новини