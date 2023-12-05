Вениславский отметил, что законопроект назвали "проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, военного учета, прохождения военной службы".

Обратите внимание Украинцев могут обязать носить с собой военный билет: нардеп объяснил причины

В законопроекте, прежде всего, уточнили, что такое "особый период". Вениславский отметил, что на сегодня этот вопрос – достаточно размыто прописан. Между тем в проекте закона говорится, что особый период – это период, который наступает с момента принятия решения о проведении мобилизации до времени демобилизации и завершения военных действий.

Кроме того, в документе совершенствуются вопросы, связанные с обязанностями военнообязанных.

Также в законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб,

– говорится в сообщении.

Вениславский подчеркнул, что это публичная повестка. В то же время украинцев предупредили: этот законопроект – сейчас на этапе наработки. Он – не зарегистрирован.