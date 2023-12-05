Веніславський наголосив, що законопроєкт назвали "проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, пов'язаних з удосконаленням питань мобілізації, військового обліку, проходження військової служби".

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У законопроєкті насамперед уточнили, що таке – особливий період. Веніславський зауважив, що на сьогодні це питання – досить розмито прописано. Тим часом у проєкті закону мовиться, що особливий період – це період, який настає від моменту ухвалення рішення про проведення мобілізації і до часу демобілізації та завершення воєнних дій.

Окрім того, у документі удосконалюють питання, пов'язані з обов'язками військовозобов'язаних.

Також у законопроєкті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб,

– мовиться у повідомленні.

Веніславський наголосив, що це – публічна повістка. Водночас українців попередили: цей законопроєкт – наразі на етапі напрацювання. Він – не зареєстрований.