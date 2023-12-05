Об этом на брифинге сообщил нардеп, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и представитель президента в ВР Федор Вениславский. Он добавил, что это решение позволит улучшить мобилизационные процессы.

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Почему украинцев хотят обязать носить военный билет

Вениславский уточнил, что украинцев хотят обязать в определенных целях. По его словам, это поможет избежать возможных вопросов и недоразумений, связанных с определением статуса лица по военной обязанности во время военного положения. То есть, во время проверки представители ТЦК сразу смогут узнать данные о военном учете военнообязанного.

Чтобы избежать вопросов, связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку или не может получить повестку, мы предполагаем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, что подтверждает личность и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете,

– объяснил Вениславский.

К слову, представители ТЦК и СП также советуют украинцам всегда иметь с собой военный билет. Впрочем, подобные требования не закреплены в действующем законодательстве.

В Раде рассматривают вопросы демобилизации

Вениславский рассказал, что в Раде также рассматривают вопрос о том, после какого срока службы военные, призываемые по мобилизации, смогут уволиться. Нардеп подчеркнул, что этот вопрос очень сложен и продолжаются дискуссии.

Как пояснил представитель президента в парламенте, сложность вопроса состоит в том, что в действующем законодательстве не предусмотрена демобилизация в условиях военного положения. Кроме того, Вениславский также добавил, что в мировой истории не было случаев, когда в условиях полномасштабной войны была демобилизация военных.

"Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации. Есть другие предложения. Мы обсуждаем этот вопрос", – сообщил Вениславский.