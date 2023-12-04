В процесс мобилизации хотят внести изменения. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть, как только согласуют его с военными, рассказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
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Депутаты выполняют запросы военных
Чернев подчеркнул, что вопрос мобилизации в компетенции Генерального штаба ВСУ.
По словам депутата, они просто выполняют запросы военных и "подгоняют" их под законодательную и юридическую базу.
Только с военными будет согласован окончательный документ – он будет внесен в сессионный зал и проголосован. Это должно произойти в ближайшее время,
– заметил Чернев.
В Раде рассказали о возможных изменениях в мобилизации
- В эфире телемарафона первый заместитель председателя комитета по соцполитике и защите прав ветеранов Михаил Цимбалюк рассказал, что возможные изменения касаются отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников лиц с инвалидностью, а также демобилизации.
- Нардеп рассказал, что рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп продолжает работать над совершенствованием законодательства в сфере военной деятельности.
- Также отметил, что народные депутаты в разработке законопроектов, касающихся мобилизации, демобилизации и других вопросов сектора обороны, совещаются с высшим военным руководством.