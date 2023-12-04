До процесу мобілізації хочуть внести зміни. Відповідний законопроєкт планують розглянути, як тільки узгодять його з військовими, розповів заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
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Депутати виконують запити військових
Чернєв наголосив, що питання мобілізації у компетенції Генерального штабу ЗСУ.
За словами депутата, вони просто виконують запити військових та "підганяють" їх під законодавчу та юридичну базу.
Щойно з військовими буде погоджено остаточний документ – його буде внесено до сесійної зали і проголосовано. Це має відбутися найближчим часом,
– зауважив Чернєв.
У Раді розповіли про можливі зміни щодо мобілізації
- В ефірі телемарафону перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів, що можливі зміни стосуються відстрочки для студентів, педагогів, строковиків та родичів осіб з інвалідністю, а також демобілізації.
- Нардеп розповів, що робоча група, до якої входять представники всіх фракцій та груп, продовжує працювати над вдосконаленням законодавства у сфері військової діяльності.
- Також зазначив, що народні депутати в розробці законопроєктів, які стосуються мобілізації, демобілізації й інших питань сектору оборони, радяться з вищим військовим керівництвом.