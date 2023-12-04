Проблема з ухиленням є, втім, вона не така масова, і не впливає на проведення мобілізації як такої. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Володимир Фітьо.
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Хто розшукує ухилянтів
Працівники ТЦК та СП не завжди можуть знайти військовозобов'язаних за вказаним або зареєстрованим місцем проживання. Є випадки, коли люди взагалі не ставали на облік або не ставали на облік військовозобов'язаних після 27 років.
Окрім того, виникає проблема, коли чоловіки зареєстровані в одній області, а переселилися в іншу та не стали на облік в ТЦК за новим місцем проживання упродовж 7 днів.
Ті, що на даний момент ухиляються, ними займаються правоохоронні органи, адже за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність. Дані про таких громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування,
― зазначив Володимир Фітьо.
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Яка відповідальність загрожує
В Україні передбачена відповідальність за порушення правил обліку, ухилення від обліку та ухилення від мобілізації.
Так, за порушення військового обліку загрожує штраф. Це закріплено в статті 210 або 210−1 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Ухилення від військового обліку настає тоді, коли військовозобов'язаний, який має перебувати на обліку отримав попередження від керівника ТЦК, зокрема й усне, але не став на облік. За ухилення передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно до частини 3 статті 38 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", органи Нацполіції у встановленому законом порядку за зверненнями ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ зобов'язані доставити до них осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210−1 КУпАП.
Окрім того, поліція в межах компетенції на вимогу ТЦК подає у десятиденний строк відомості щодо призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості.