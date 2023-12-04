В ефірі телемарафону перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів, що можливі зміни стосуються відстрочки для студентів, педагогів, строковиків та родичів осіб з інвалідністю, а також демобілізації, передає 24 Канал.

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У Раді працюють над змінами щодо мобілізації

Нардеп розповів, що робоча група, до якої входять представники всіх фракцій та груп, продовжує працювати над вдосконаленням законодавства у сфері військової діяльності.

"І найближчими днями ми будемо розглядати низку законопроєктів, зокрема, напрацьовані цією робочою групою, – додав Цимбалюк.

Також зазначив, що народні депутати в розробці законопроєктів, які стосуються мобілізації, демобілізації й інших питань сектору оборони, радяться з вищим військовим керівництвом.

"І до складу цієї робочої групи входять представники ЗСУ і всіх сил оборони. Через те ми виходимо саме з їх практичного досвіду та потреб", – підкреслив нардеп.

Повномасштабна війна триває вже майже два роки. Велика кількість наших громадян рік або й більше без ротації. Однак, для того, щоб провести професійну ротацію, необхідно підготувати певну кількість військовослужбовців Сил оборони, додав нардеп.

Які зміни пропонують найближчим часом

Встановлення відпустки терміном 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, звільнених з полону. Унормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов'язаний під час проходження ВЛК чи лікування після поранення, а що має забезпечити держава через ВЛК, аби зменшити бюрократію;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства або іноземців;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб, що мають інвалідність першої, другої групи;

встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт.

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Відстрочка викладачів і студентів

Також Цимбалюк зазначив, що законодавчо планують врегулювати право на відстрочку педагогів і викладачів вищої професійної освіти, а також студентів, що здобувають вищу освіту.

Що стосується викладачів, то це однозначно право на відстрочку. Що стосується студентів, то зараз йде дискусія щодо недопущення порушення прав особи на здобуття освіти. Коли людина здобуває другу або третю вищу освіту, дати можливість завершити навчання, – це однозначно вже вирішено,

– сказав представник комітету Ради.

Водночас зазначив, що управління ВРУ підготує пропозиції стосовно тих осіб, які в майбутньому захочуть здобувати другу, третю вищу або професійну підготовку. Зокрема, яким чином може бути обмежене це право.

Однак, практика свідчить про те, що працюють щодо квот Міносвіти на здобуття фаху. Депутат зауважив, що є проблема в тому, що в десятки разів зросла кількість тих, хто почав здобувати другу, третю вищу, або професійну освіту.

"Через те вирішили внормувати: якщо людина здобуває першу вищу освіту, – питання не обговорюється. Вона має право на відстрочку. Якщо вона вже вступила та здобуває другу чи третю ми також вирішуємо питання, щоб дати можливість завершити", – констатував Цимбалюк.

Можливі зміни щодо строковиків і родичів осіб з інвалідністю

За словами нардепа, законопроєкт передбачає надання права на демобілізацію строковиків. Цимбалюк наголосив, що це справді дуже важливе питання.

"Вони всі без виключення уже відслужили терміни. Через те ми передбачаємо, що після змін в законодавстві, Верховний Головнокомандувач повинен буде підписати закон про демобілізацію, і всі ці особи будуть демобілізовані", – зазначив депутат.

Також обговорюється питання, як мінімізувати кількість тих, хто доглядає осіб з першою та другою групами інвалідності. І хоча наразі законодавством не обмежена така кількість, втім, депутати планують змінити це.

"Ми плануємо обмежити, – одна особа призовного віку має право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю, якщо немає інших членів родини, які можуть її доглядати", – підкреслив Цимбалюк.

Зверніть увагу! Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що мають бути зміни у сфері мобілізації. Глава держави наголосив, що це питання про терміни. Зокрема, і для кожного, хто зараз у війську (для демобілізації), і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови.