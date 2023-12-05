Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга. Он подчеркнул, что вопрос демобилизации очень сложен, особенно – в условиях военного положения и полномасштабной войны.

Смотрите также Мобилизация в Украине: как попасть на службу в желаемое подразделение

Вопрос демобилизации – очень сложный

Комментируя вопрос демобилизации с военной службы, Вениславский подчеркнул, что это очень сложный вопрос. Он подчеркнул, что Комитет ВР обсуждает и пытается прийти к какому-то решению.

Это самые сложные вопросы, обсуждаемые на уровне комитета. Были предложения определить, по истечении какого срока военной службы по мобилизации гражданин будет иметь право быть уволен по демобилизации. Однако я неоднократно отмечал, что в мировой истории практически нет примеров полной демобилизации во время полномасштабного вторжения,

– подчеркнул Вениславский.

Он также добавил, что сейчас есть предложение о том, чтобы разрешить увольняться с военной службы в течение 36 месяцев за мобилизацию. Впрочем, есть и другие предложения. Кроме того, Вениславский добавил, что военнослужащие, которые с первых дней полномасштабной войны встали на защиту Украины и проходят военную службу, должны "понимать какие-то ориентиры в их дальнейшей службе".

Вениславский также рассказал, что в Комитете ВР также рассматривают вопрос демобилизации военнослужащих срочной службы. Впрочем, согласно действующему законодательству такой возможности нет.

В ОП отмечают изменения в мобилизации

Владимир Зеленский 1 декабря в традиционном вечернем обращении сообщил о необходимость проведения изменений в сфере мобилизации. Он подчеркнул, что "этот вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован".

"Этот вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, – для демобилизации, – и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях", – сообщил Зеленский.

Кроме того, Михаил Подоляк также отмечал, что в мобилизационных процессах должны произойти изменения. В частности, он очертил 4 направления, которые необходимо просмотреть: