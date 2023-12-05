Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу. Він наголосив, що питання демобілізації дуже складне, особливо – в умовах воєнного стану та повномасштабної війни.

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Питання демобілізації – дуже складне

Коментуючи питання демобілізації з військової служби, Веніславський підкреслив, що це дуже складне питання. Він наголосив, що Комітет ВР обговорює й намагається дійти якось рішення.

Це найскладніші питання, які обговорюються на рівні комітету. Були пропозиції визначити, після завершення якого строку військової служби за мобілізацією громадянин матиме право бути звільненим за демобілізацією. Однак я неодноразово зазначав, що у світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації під час повномасштабного вторгнення,

– наголосив Веніславський.

Він також додав, що нині є пропозиція про те, щоб дозволити звільнятися з військової служби упродовж 36 місяців за мобілізацію. Втім є й інші пропозиції. Крім того, Веніславський додав, що військовослужбовці, які з перших днів повномасштабної війни стали на захист України й проходять військову службу, мають "розуміти якісь орієнтири в їхній подальшій службі".

Веніславський також розповів, що в Комітеті ВР також розглядають питання демобілізації військовослужбовців строкової служби. Втім, згідно з чинним законодавством, такої можливості немає.

В ОП наголошують на змінах в мобілізації

Володимир Зеленський 1 грудня у традиційному вечірньому зверненні повідомив про необхідність проведення змін у сфері мобілізації. Він наголосив, що "це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований".

"Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, – для демобілізації, – і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови", – повідомив Зеленський.

Крім того, Михайло Подоляк також наголошував, що у мобілізаційних процесах мають відбутися зміни. Зокрема, він окреслив 4 напрямки, які необхідно переглянути: