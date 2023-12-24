У своїй публікації Spiegel заявляють, що під час зустрічі мовилося про тиск на офіційний Київ. Вольфганг Шмідт – найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольц – начебто похвалив ідею покласти край війні в Україні шляхом переговорів, а також – нав'язаної Києву угоди з Москвою.

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Як відреагував посол України в Німеччині

Олексій Макеєв – посол України в Німеччині – спростував дані з публікації Spiegel. Він наголосив, що жодного тиску на Україну з боку Німеччини немає – навіть за зачиненими дверима.

До слова, нещодавно канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина готується підтримувати Україну у тривалій перспективі. Це продовжуватимуться навіть тоді, коли ресурси інших партнерів вичерпаються.