У своїй публікації Spiegel заявляють, що під час зустрічі мовилося про тиск на офіційний Київ. Вольфганг Шмідт – найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольц – начебто похвалив ідею покласти край війні в Україні шляхом переговорів, а також – нав'язаної Києву угоди з Москвою.
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Як відреагував посол України в Німеччині
Олексій Макеєв – посол України в Німеччині – спростував дані з публікації Spiegel. Він наголосив, що жодного тиску на Україну з боку Німеччини немає – навіть за зачиненими дверима.
До слова, нещодавно канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина готується підтримувати Україну у тривалій перспективі. Це продовжуватимуться навіть тоді, коли ресурси інших партнерів вичерпаються.