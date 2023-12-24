У своїй публікації Spiegel заявляють, що під час зустрічі мовилося про тиск на офіційний Київ. Вольфганг Шмідт – найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольц – начебто похвалив ідею покласти край війні в Україні шляхом переговорів, а також – нав'язаної Києву угоди з Москвою.

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Як відреагував посол України в Німеччині

Олексій Макеєв – посол України в Німеччині – спростував дані з публікації Spiegel. Він наголосив, що жодного тиску на Україну з боку Німеччини немає – навіть за зачиненими дверима.

Зауважте! Німеччина підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Зокрема, під час звернення 23 грудня Володимир Зеленський заявив, що Німеччина вкотре допоможе зброєю. Цього разу мовиться про зенітні установки Gepard, снаряди та іншу необхідну зброю.

До слова, нещодавно канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина готується підтримувати Україну у тривалій перспективі. Це продовжуватимуться навіть тоді, коли ресурси інших партнерів вичерпаються.