Соответствующее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова распространяют росСМИ, передает 24 Канал.

Обратите внимание "Новочеркасск" добили: все об уничтожении вражеского корабля в Феодосии

Путину сообщили об уничтожении корабля

Никаких деталей пропагандисты не привели. Только распространили короткое заявление Пескова, мол, Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ и "повреждении" корабля "Новочеркасск".

Заметим, что раньше вражеское минобороны признало удар по "Новочеркасску". Однако, традиционно "по-своему". В частности, заявили, что "хлопок" в Феодосии якобы стал следствием "отражения удара ВСУ". Также захватчики грезили, что якобы "сбили два Су-24".

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Кратко, что нужно знать об уничтожении БДК