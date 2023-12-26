Соответствующее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова распространяют росСМИ, передает 24 Канал.
Обратите внимание "Новочеркасск" добили: все об уничтожении вражеского корабля в Феодосии
Путину сообщили об уничтожении корабля
Никаких деталей пропагандисты не привели. Только распространили короткое заявление Пескова, мол, Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ и "повреждении" корабля "Новочеркасск".
Заметим, что раньше вражеское минобороны признало удар по "Новочеркасску". Однако, традиционно "по-своему". В частности, заявили, что "хлопок" в Феодосии якобы стал следствием "отражения удара ВСУ". Также захватчики грезили, что якобы "сбили два Су-24".
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Кратко, что нужно знать об уничтожении БДК
- В половине 3 ночи украинская тактическая авиация атаковала крупный десантный корабль Черноморского флота России в оккупированной Феодосии. По "Новочеркасску" мощно ударили крылатыми ракетами, сообщили в Воздушных силах.
- Владимир Зеленский уже отреагировал на уничтожение российского БДК. Президент поблагодарил Воздушные силы за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом.
- Кстати, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что на борту "Новочеркасска" находились "Шахеды".