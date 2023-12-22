Украинский лидер поблагодарил украинских героев, которые сбили три российских Су-34. Это произошло на Юге Украины.
Обратите внимание Исторический момент для стран: Зеленский встретился с новоназначенным главой МИД Польши
Благодарю вас, ребята! И пусть каждый русский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце: ни один из них не останется безнаказанным,
– говорится в сообщении.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Украина получит первые F-16
Также Зеленский прокомментировал одну из важнейших новостей дня и года – Украина получит F-16. 18 самолетов Нидерланды уже готовят к передаче. Зеленский подчеркнул, что Украина прошла трудный и важный путь.
Кроме того, обсудили новый пакет поддержки Украины.
Также Зеленский провел встречу с Радославом Сикорским – главой МИД Польши. Разговор был важным и содержательным.