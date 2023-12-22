Зеленский подчеркнул, что Украина очень благодарна Польше и польскому народу. Украинский лидер вспомнил, как с первых дней полномасштабного вторжения был на контакте с Анджеем Дудой дважды или даже трижды в день.

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Народ Польши очень помог украинцам. В частности, он принял их в своей стране.

Мы никогда этого не забудем. Надеемся на открытие новой страницы в наших отношениях. Я поддерживаю отношения между правительствами наших стран, я считаю, что мы – очень сильные соседи. Сегодня мы столкнулись с российской агрессией. Никто не знает, что будет завтра. Нам нужно быть сильными вместе,

– подчеркнул украинский лидер.

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Зеленский и Сикорский обсудили дальнейшее взаимодействие Украины и Польши в области обороны. Также темой разговора стали ключевые потребности сил обороны Украины.

Кроме того, отдельным вопросом было производство оружия.

Зеленский о блокаде перевозчиков

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на блокаду перевозчиков на границе с Польшей. Украинский лидер поблагодарил польскую сторону за поддержку. В то же время, он подчеркнул, что защищает свою страну и просит Польшу дать вывезти зерно. Украинский лидер заметил: это вопрос не бизнеса, а выживания.