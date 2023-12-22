Зеленський наголосив, що Україна – дуже вдячна Польщі та польському народу. Український лідер пригадав, як з перших днів повномасштабного вторгнення був на контакті з Анджеєм Дудою двічі або навіть тричі на день.

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Народ Польщі дуже допоміг українцям. Зокрема, прийняв їх у своїй країні.

Ми ніколи цього не забудемо. Сподіваємося на відкриття нової сторінки у наших відносинах. Я підтримую взаємини між урядами наших країн, я вважаю, ми – дуже сильні сусіди. Сьогодні ми стикнулися з російською агресією. Ніхто не знає, що буде завтра. Нам треба бути сильними разом,

– наголосив український лідер.

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Зеленський та Сікорський обговорили подальшу взаємодію України та Польщі в оборонній сфері. Також темою розмови стали ключові потреби Сил оборони України.

Окрім того, окремим питанням було виробництво зброї.

Зеленський про блокаду перевізників

Раніше Володимир Зеленський відреагував на блокаду перевізників на кордоні з Польщею. Український лідер подякував польській стороні за підтримку. Водночас він наголосив, що захищає свою країну й просить Польщу дати вивезти зерно. Український лідер зауважив: це питання не бізнесу, а виживання.