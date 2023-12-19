Польский журналист спросил Владимира Зеленского о компромиссе с Польшей, его видении отношений с этой страной и изменениях. Президент Украины дал резкий ответ.

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Зеленский четко высказался о ситуации с блокадой

Перед ответом на вопросы украинский лидер поблагодарил Польшу, президента этой страны Анджею Дуди и польское общество. В то же время глава государства призвал быть откровенными.

Анджей говорил, что украинцы своей жизнью защищают Польшу. Я считаю, что мы братья с поляками. Мы стояли и стоим за вашу независимость. У меня были мощные отношения с правительством Моравецкого. Затем последовала блокада границ. Это не бизнес во время войны. Это выживание,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что у Украины были с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.

Что у нас остается, если у нас нет моря? В чем компромисс? Мы сказали, что не будем продавать зерно в Польше. Просто дайте вывезти это зерно. Я не тряпка. Я защищаю интересы своей страны. Я просил: дайте нам вывезти зерно,

– подчеркнул президент.

Зеленский назвал ситуацию с блокадой предвыборной политикой в Польше. Он подчеркнул, что Евросоюз не поддерживал всего это.

Я говорил: вы проиграете. Весь ЕС был против блокады. Слава богу, появилась умная Румыния. Президент (Клаус Иоганнис – 24 Канал) помог нашим фермерам выжить, у него тоже были забастовки. Но он сказал: сначала ценности, а затем цены,

– заявил украинский лидер.

Зеленский выразил надежду, что новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском снимет искусственную блокаду. По его словам, Киев готов, чтобы поляки ничего не теряли. Он подчеркнул, что нельзя политизировать зерновой вопрос, когда в Украине все заминировано.