Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що Лукашенко скоїв величезну кількість злочинів та вкрав багато грошей. Тепер він хоче мати довічні гарантії для себе та своєї сім’ї.

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Лукашенко не втече від правосуддя

Як наголосив Латушко, сім’я Лукашенка матиме також довічну пенсію від держави. Це вже схоже на якусь монархічну історію.

Насправді Лукашенко має один план – якнайдовше триматися при владі за всяку ціну. Але зрозуміло, що він зараз починає готувати собі різні запасні "аеродроми".

Цей закон – один з елементів цих запасних аеродромів. Минулого року його старший син майже пів року перебував в Еміратах. За нашими даними, можливо, він отримав статус податкового резидента. Там вони купили собі нерухомість. Створюють запасний "аеродром",

– сказав Латушко.

Цим законом Лукашенко також показує, що допускає можливість відходу від влади. Однак він не вірить своїм соратникам і побоюється, що з часом проти нього можуть почати переслідування. Важливо, що Лукашенко – самопроголошений президент. Тому ці рішення взагалі нічого не варті. Він не врятується від міжнародного переслідування.

Ситуація в Білорусі: коротко