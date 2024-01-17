Водночас останні повідомлення про ядерну зброю в Білорусі більше нагадують погоджене між Кремлем та Лукашенком ІПСО. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба.

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Як могло змінитися ставлення Лукашенка до ядерної зброї

Лукашенко втратив усякий інтерес до ядерної зброї після того, як зрозумів, що Путін не поверне передані Росії після розпаду СРСР білоруські боєголовки. Натомість Путін просто перемістив російську ядерну зброю на територію Білорусі, через що Лукашенко не отримав можливості самостійно розпоряджатися нею.

Подробиці! За повідомленнями чиновників та розвідників, Росія могла передати Білорусі ядерні заряди до ракет від комплексу "Іскандер", дальність запуску яких може сягати 500 кілометрів.

"На останній нараді ОДКБ у Санкт-Петербурзі, коли російські журналісти запитали про ядерну зброю, Лукашенко відповідав зі згаслим поглядом. Його вже не радує (ця тема – 24 Канал), хоча на початку (цього процесу – 24 Канал) він, мов дитя, тішився, що отримав таку "цяцьку", яка дозволить йому керувати Білоруссю до кінця своїх днів", – зауважив Бульба.

Відповідно, останні зміни в доктрині просто поширює на ядерну зброю розуміння того, що під час оголошення воєнного стану білоруські війська стають частиною спільного угруповання з російськими. Отже, у випадку, якщо Росія застосовуватиме ядерну зброю, Білорусь, згідно доктрини, буцімто буде готовою їй у цьому сприяти.

Що відомо про отримання Білоруссю ядерної зброї