Хоча Путін й досі розглядає такий сценарій, має певні застереження щодо його реалізації. Таку думку 24 Каналу висловив білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба, зазначивши, що Путін вже створив власний "ударний кулак" на території Білорусі та під її прапором.

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Білоруси не готові воювати

Він наголосив, що немає жодного підтвердження, що Путін справді тисне на Лукашенка щодо введення білоруських військ на територію України. Велику роль у цьому зіграло те, що Путін, маючи агентуру абсолютно на всіх рівнях у білоруських силових структурах, дізнався, що білоруси не готові воювати, особливо проти України.

Ба більше, вони можуть разом зі зброєю переходити на бік ЗСУ. Проте Путіна категорично не влаштовує такий варіант, тому що загороджувальними загонами у такій ситуації не обійдеться. Це і є головна причина, чому не була введена білоруська армія до України,

– припустив опозиціонер.

Проте за час так званих російсько-білоруських навчань, які закінчилися війною проти України, білоруські підрозділи перебувають в стадії навчання, і воно постійно продовжуються. Підрозділи доводяться до повного штату воєнного часу. Це стосується не тільки підрозділів сил спеціальних операцій, а навіть механізованих бригад.

Зверніть увагу! Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у грудні 2023 року заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю є спокійною. Водночас він наголосив, що у будь-який момент вона може змінитися, а тому українським силам необхідно бути готовим до будь-якого розвитку подій.

Лукашенко дізнається потім

Під одного з силовиків Лукашенка – командувача внутрішніми військами та заступника міністра внутрішніх справ Ніколая Карпенкова (у лютому його можуть призначити на посаду керівника МВС) – створено і профінансовано Москвою сім загонів. Вони, за словами Бульби, складаються з колишніх спецпризначенців внутрішніх військ та вагнерівців.

Їх не готують як підрозділи міліції, щоб розганяти мітинги. Їх готують як справжніх штурмовиків, і ці підрозділи мають ідеологію штурмовиків,

– зауважив керівник "Білого легіону".

Сергій Бульба припустив, що це і є той "ударний кулак", який може ввести на територію України сам Путін, безпосередньо віддаючи команди Карпенкову. А Лукашенко про це зможе потім дізнатися з телеграм-каналів.

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