В етері 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, чи може Росія вербувати білорусів до лав своєї армії. Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко дозволив використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення Росії й обстрілів українських міст. Однак білоруські військові не беруть участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну.

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Що може стояти за перекиданням військ у Росію

Спочатку росіяни й представники ПВК "Вагнера" приїздили до Білорусі та проводили навчання, а зараз білорусів забирають й везуть у Росію. Загалом налічувалося близько 2000 російських військових, які перебувають на території Республіки Білорусь.

Тенденція не дуже приємна. Я не кажу, що їх одразу кинуть на війну, але таке переміщення мене особисто насторожує. Треба подивитися, чи це буде обмежена партія, чи періодично будуть забирати білоруських військових,

– мовив Ступак.

На його думку, навряд чи білорусів залучатимуть до війни в Україні, але такий варіант не можна відкидати. Можливо, білоруські військові охоронятимуть об'єкти на території країни-агресора для того, щоб зняти звідти російські війська й відправити їх на фронт. У такий спосіб Кремль може збалансувати людські ресурси.

Білоруська армія стерильна й нуляча. Їм важливо перейняти бойовий досвід, бо Лукашенко чудово розуміє, що у країн НАТО є технологічна перевага. Україна має технологічну перевагу, а також надзвичайно мотивованих, освічених та досвідчених військових. У росіян також є досвід, а у білорусів нічого немає,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Останній великий бойовий досвід білорусів був під час Другої світової війни. Також вони брали участь в авантюрі Радянського Союзу в Афганістані.

До того ж Алєксандр Лукашенко зараз у програшній ситуації. Він змушений їздити по світу, домовлятися про партнерство та співпрацю.

Чи заохочуватиме Росія білорусів до участі у війні

Можливо, Кремль навіть вербуватиме білорусів до лав російської армії.

"Це другий варіант, який менш приємний для нас. Проте все може бути й ми нічого не виключаємо, але тут треба дуже обережно спостерігати й не робити передчасних висновків", – додав Ступак.

Яка ситуація на кордоні України з Білоруссю

Ситуацію на білоруському прикордонні спокійна, проте для військових це не привід розслаблятися. У ЗСУ зазначили, що у будь-який момент ситуація може змінитися, і наші захисники мають бути готовими дати відсіч загарбникові.

Попри відсутність бойових дій, у Північній операційній зоні на кожному напрямку командувачі не сидять склавши рук.

У типовий комплекс заходів бойової підготовки у підрозділах, що несуть службу в Північній операційній зоні, входить смуга перешкод, штурм приміщень та опорних пунктів, надання первинної домедичної допомоги та евакуація поранених.