Наразі на білоруському прикордонні спокійно, проте для військових це не привід розслаблятися. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв під час перебування у підрозділах, що прикривають державний кордон на Рівненщині зазначив, що у будь-який момент ситуація може змінитися, і наші захисники мають бути готовими дати відсіч загарбникові.

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Ситуація на білоруському прикордонні

Незважаючи на відсутність бойових дій, у Північній операційній зоні на кожному напрямку командувачі не сидять склавши рук.

Ми розвиваємо систему оборонних рубежів, постійно тренуємо війська, підтримуємо їхню навченість, тим самим даючи зрозуміти потенційному противнику, що в разі вторгнення він не матиме шансів на успіх,

– зазначив Наєв.

Тренування проводяться під керівництвом досвідчених інструкторів та безпосередніх командирів.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що входить у типовий комплекс заходів бойової підготовки у підрозділах, що несуть службу в Північній операційній зоні. За його словами, це – смуга перешкод, штурм приміщень та опорних пунктів, надання первинної домедичної допомоги та евакуація поранених.

Він наголосив, що напрацьовують вміння до автоматизму.

За словами генерал-лейтенант Сергія Наєва, дуже важливим є те, що підготовкою займаються безпосередні командири, які перебувають із особовим складом щодня, адже їм відомі особливості кожного військовослужбовця.

Він зазначив, що вони знають, кому слід приділити більше уваги, а кому навпаки – дати роль лідера серед особового складу.

Саме в такий спосіб проводиться нарощування наших оборонних спроможностей,

– зазначив Наєв.

Будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю

У ДПСУ повідомляють про те, що інженерні групи Держприкордонслужби за підтримки органів місцевої влади приділяють особливу увагу будівництву фортифікаційних споруд на кордоні з Білоруссю.

Так, прикордонники облаштовують окопи, укриття, вогневі позиції, а також встановлюють загороджувальний паркан з колючим дротом.

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Місцеві жителі прикордонних областей також добровільно долучаються до укріплення державного кордону. У ДПСУ наголошують, що робота йде інтенсивно вздовж всієї лінії українсько-білоруського кордону.

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