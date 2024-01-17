В эфире 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, может ли Россия вербовать белорусов в ряды своей армии. Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения России и обстрелов украинских городов. Однако белорусские военные не участвуют в полномасштабном российском вторжении в Украину.

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Что может стоять за перебрасыванием войск в Россию

Сначала россияне и представители ЧВК "Вагнера" приезжали в Беларусь и проводили обучения, а сейчас белорусов забирают и везут в Россию. В общей сложности насчитывалось около 2000 российских военных, находящихся на территории Республики Беларусь.

Тенденция не очень приятная. Я не говорю, что их сразу бросят на войну, но такое перемещение меня лично настораживает. Надо посмотреть, будет ли это ограниченная партия, или периодически будут забирать белорусских военных,

– сказал Ступак.

По его мнению, вряд ли белорусов будут привлекать к войне в Украине, но такой вариант нельзя исключать. Возможно, белорусские военные будут охранять объекты на территории страны-агрессора с тем, чтобы снять оттуда российские войска и отправить их на фронт. Таким образом, Кремль может сбалансировать человеческие ресурсы.

Белорусская армия стерильна и нулевая. Им важно перенять боевой опыт, потому что Лукашенко прекрасно понимает, что у стран НАТО есть технологическое преимущество. Украина обладает технологическим преимуществом, а также чрезвычайно мотивированными, образованными и опытными военными. У россиян тоже есть опыт, а у белорусов ничего нет,

– заметил экс-сотрудник СБУ.

Последний большой боевой опыт белорусов был во время Второй мировой войны. Также они участвовали в авантюре Советского Союза в Афганистане.

К тому же, Александр Лукашенко сейчас в проигрышной ситуации. Он вынужден ездить по миру, договариваться о партнерстве и сотрудничестве.

Будет ли Россия поощрять белорусов к участию в войне

Возможно, Кремль будет даже вербовать белорусов в ряды российской армии.

"Это второй вариант, который менее приятен для нас. Однако все может быть и мы ничего не исключаем, но здесь нужно очень осторожно наблюдать и не делать преждевременных выводов", – добавил Ступак.

Какая ситуация на границе Украины с Белоруссией

Ситуацию на белорусской границе спокойна, однако для военных это не повод расслабляться. В ВСУ отметили, что в любой момент ситуация может измениться, и наши защитники должны быть готовы дать отпор захватчику.

Несмотря на отсутствие боевых действий, в Северной операционной зоне на каждом направлении командующие не сидят сложа рук.

В типичный комплекс мероприятий боевой подготовки в подразделениях, несущих службу в Северной операционной зоне, входит полоса препятствий, штурм помещений и опорных пунктов, предоставление первичной медицинской помощи и эвакуация раненых.