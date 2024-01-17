Хотя Путин до сих пор рассматривает такой сценарий, имеет определенные предостережения относительно его реализации. Такое мнение 24 Каналу высказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба, отметив, что Путин уже создал собственный "ударный кулак" на территории Беларуси и под ее флагом.

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Белорусы не готовы воевать

Он подчеркнул, что нет никакого подтверждения, что Путин действительно давит на Лукашенко по поводу введения белорусских войск на территорию Украины. Большую роль в этом сыграло то, что Путин, имея агентуру на абсолютно всех уровнях в белорусских силовых структурах, узнал, что белорусы не готовы воевать, особенно против Украины.

Более того, они могут вместе с оружием переходить на сторону ВСУ. Однако Путина категорически не устраивает такой вариант, потому что заградительными отрядами в такой ситуации не обойдется. Это и есть главная причина, почему не была введена белорусская армия в Украину,

– предположил оппозиционер.

Однако за время так называемых российско-белорусских учений, закончившихся войной против Украины, белорусские подразделения находятся в стадии учений, и они постоянно продляются. Подразделения приводятся в полный штат военного времени. Это касается не только подразделений сил специальных операций, но даже механизированных бригад.

Обратите внимание! Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в декабре 2023 года заявил, что ситуация на границе с Беларусью спокойная. В то же время он подчеркнул, что в любой момент она может измениться, а потому украинским силам необходимо быть готовым к любому развитию событий.

Лукашенко узнает потом

Под одного из силовиков Лукашенко – командующего внутренними войсками и замминистра внутренних дел Николая Карпенкова (в феврале он может быть назначен на должность руководителя МВД) – создано и профинансировано Москвой семь отрядов. Они, по словам Бульбы, состоят из бывших спецназовцев внутренних войск и вагнеровцев.

Их не готовят как подразделения милиции, чтобы разгонять митинги. Их готовят как настоящих штурмовиков, и эти подразделения имеют идеологию штурмовиков,

– заметил руководитель "Белого легиона".

Сергей Бульба предположил, что это и есть "ударный кулак", который может ввести на территорию Украины сам Путин, непосредственно отдавая команды Карпенкову. А Лукашенко об этом сможет потом узнать из телеграм-каналов.

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