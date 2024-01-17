В то же время, последние сообщения о ядерном оружии в Беларуси больше напоминают согласованное между Кремлем и Лукашенко ИПСО. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба.
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Как могло измениться отношение Лукашенко к ядерному оружию
Лукашенко потерял всякий интерес к ядерному оружию после того, как понял, что Путин не вернет переданные России после распада СССР белорусские боеголовки. Вместо этого он просто переместил российское ядерное оружие на территорию Беларуси, из-за чего Лукашенко не получил возможности самостоятельно распоряжаться им.
"На последнем совещании ОДКБ в Санкт-Петербурге, когда российские журналисты спросили о ядерном оружии, Лукашенко отвечал с потухшими глазами. Его уже не радует (эта тема – 24 Канал), хотя в начале (этого процесса – 24 Канал) он как ребенок радовался, что получил такую "игрушку", которая позволит ему руководить Беларусью до конца своих дней", – отметил Бульба.
Соответственно, последние изменения в доктрине просто распространяют на ядерное оружие понимание того, что при объявлении военного положения белорусские войска становятся частью совместной группировки с российскими. И в случае, если Россия будет применять ядерное оружие, Беларусь, согласно доктрине, будет готова ей в этом содействовать.
Что известно о получении Беларусью ядерного оружия
- Впервые о намерениях предоставить Минское ядерное оружие было объявлено в марте 2023 года, якобы ответ на то, что Запад передал Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Такой шаг, среди прочего, нарушал Договор о нераспространении ядерного оружия, актуальный для всех членов "ядерного клуба".
- После этого заявления на территории Беларуси начали строить хранилище ядерных боеголовок, которое с задержками соорудили в конце июля. В то же время от источников в разведке США поступило сообщение, уже в июле российское ядерное оружие оказалось в Беларуси.
- Впоследствии в августе аналогичную информацию распространили в ГУР, а также президент Польши Анджей Дуда. А в конце 2023 года эту информацию еще раз подтвердил и сам Лукашенко, отметив, что Россия поставила все обещанное оружие в сентябре – октябре.