В то же время, последние сообщения о ядерном оружии в Беларуси больше напоминают согласованное между Кремлем и Лукашенко ИПСО. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба.

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Как могло измениться отношение Лукашенко к ядерному оружию

Лукашенко потерял всякий интерес к ядерному оружию после того, как понял, что Путин не вернет переданные России после распада СССР белорусские боеголовки. Вместо этого он просто переместил российское ядерное оружие на территорию Беларуси, из-за чего Лукашенко не получил возможности самостоятельно распоряжаться им.

Подробности! По сообщениям чиновников и разведчиков, Россия могла передать Беларуси ядерные заряды к ракетам от комплекса "Искандер", дальность запуска которых может достигать 500 километров.

"На последнем совещании ОДКБ в Санкт-Петербурге, когда российские журналисты спросили о ядерном оружии, Лукашенко отвечал с потухшими глазами. Его уже не радует (эта тема – 24 Канал), хотя в начале (этого процесса – 24 Канал) он как ребенок радовался, что получил такую "игрушку", которая позволит ему руководить Беларусью до конца своих дней", – отметил Бульба.

Соответственно, последние изменения в доктрине просто распространяют на ядерное оружие понимание того, что при объявлении военного положения белорусские войска становятся частью совместной группировки с российскими. И в случае, если Россия будет применять ядерное оружие, Беларусь, согласно доктрине, будет готова ей в этом содействовать.

Что известно о получении Беларусью ядерного оружия