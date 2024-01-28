В Центре национального сопротивления отметили, что россияне предлагают белорусам военную учебу. Ведь у русской армии возник дефицит офицеров младшего звена.

Смотрите также Лукашенко повысил уровень готовности армии, – Латушко рассказал о новых действиях диктатора

Россия вербует белорусскую молодежь

В Центре национального сопротивления отметили, что представители вооруженных сил России проводит так называемые "дни открытых дверей" в районных центрах Республики Беларусь. Там белорусской молодежи предлагают учиться на офицеров в российских военных вузах.

В результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов,

– отметили в ЦНС.

В конце концов, в центре заверили, что каждому оккупанту, ступающему на украинскую землю, придется заплатить. И это будет независимо от того, где именно захватчик родился.

Обратите внимание! В Центре национального сопротивления призвали жителей временно оккупированных территорий сообщать о пребывании и перемещении российских войск. Это можно сделать в боте в телеграм.

Россия расширила вербовку иностранных студентов в армию