В Центре национального сопротивления отметили, что россияне предлагают белорусам военную учебу. Ведь у русской армии возник дефицит офицеров младшего звена.
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Россия вербует белорусскую молодежь
В Центре национального сопротивления отметили, что представители вооруженных сил России проводит так называемые "дни открытых дверей" в районных центрах Республики Беларусь. Там белорусской молодежи предлагают учиться на офицеров в российских военных вузах.
В результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов,
– отметили в ЦНС.
В конце концов, в центре заверили, что каждому оккупанту, ступающему на украинскую землю, придется заплатить. И это будет независимо от того, где именно захватчик родился.
Россия расширила вербовку иностранных студентов в армию
- В Центре национального сопротивления также отметили, что россияне организовали схему склонение иностранных студентов к подписанию договора с вооруженными силами России. Это стало известно после того, как наши военные пообщались с несколькими иностранцами, которых взяли в плен на фронте.
- В ЦНС отметили, что обнаружив лиц, имеющие финансовые проблемы или острую потребность в крупных суммах средств россияне направляют иностранцев в местные военкоматы. Иностранным гражданам также шантажируют угрозу депортации.
- Таким образом, оккупантам удается привлечь к своим вооруженным силам определенное количество иностранцев. Подготовку иностранцев проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард" в Москве.