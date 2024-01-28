У Центрі національного спротиву зазначили, що росіяни пропонують білорусам військове навчання. Адже у російської армії виник дефіцит офіцерів молодшої ланки.

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Росія вербує білоруську молодь

У Центрі національного спротиву зазначили, що представники збройних сил Росії проводить так звані "дні відкритих дверей" у районних центрах Республіки Білорусь. Там білоруській молоді пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів,

– наголосили у ЦНС.

Зрештою у центрі запевнили, що кожному окупанту, який ступає на українську землю, доведеться заплатити. І це буде незалежно від того, де саме загарбник народився.

Зверніть увагу! У Центрі національного спротиву закликали жителів тимчасово окупованих територій повідомляти про перебування та переміщення російських військ. Це можна зробити у боті в телеграм.

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