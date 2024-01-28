Пояснити, звісно, чому це "подітися нікуди" Україні він не став. Однак натомість додав ще декілька абсурдних реплік про якесь "спільне майбутнє" трьох країн.

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Порція абсурду від Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре прибув до Росії на зустріч з Владіміром Путіним. На двосторонніх переговорах із президентом Росії у Костянтинівському палаці Лукашенко не оминув увагою питання України.

Днем раніше диктатори відкрили пам'ятника до 80-річчя визволення Ленінграда від блокади. Пригадуючи це Лукашенко заявив, що "непогано було б, якби поруч стояв хтось із України". Білоруський диктатор знову переконував всіх навколо, що Україна в перспективі повернеться до співпраці з Росією та Білоруссю.

Все-таки три слов'янські народи постраждали. Але це їхній вибір. Що робити, вони мають інший курс… але, думаю, що вони повернуться до нас. Подітися нікуди,

– казав диктатор.

Після цього Лукашенко почав розповідати так звану "слов'янську єдність", і що її буде відновлено. У його фантазіях, згодом разом вони "відкриватимуть пам'ятники жертвам нацизму".

Співпраця двох диктаторів