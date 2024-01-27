Утім, мовитиметься не лише про це. Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, яку роль наразі відграє Білорусь для Росії і як Путін намагається переорієнтувати Лукашенка від Китаю.

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Про що говоритимуть Лукашенко і Путін

Очевидно, що диктатори обговорюватимуть не лише союзницькі проєкти. Білорусь наразі виступає інструментом збільшення тиску на країни Заходу і східний фланг НАТО, відзначив Чаленко.

"Їхня лякалка з точки зору можливого нападу на Польщу чи Литву збільшуватиметься. Саме Білорусь може взяти дуже активно участь. Звичайно це й тема мігрантів на східному кордоні ЄС, яка нікуди не дівається, просто трошки зменшують її активність, потім знову збільшують. Я думаю, що так само Росія з Білоруссю будуть пропрацьовати цей варіант", – припустив аналітик.

З іншого боку Путіну треба показати посилення економічної співпраці з Білоруссю. Оскільки Лукашенка наразі переорієнтовує до себе Китай і диктатор може втратити найбільшого свого союзника саме через певні двосторонні відносини Мінська та Пекіна.

"В даному випадку – це торговельні відносини, але плюс Білорусь бере зараз участь у БРІКС щодо інтеграційних утворень. Вона ж там не захищає насправді інтереси Росії. Всі ці моменти зараз координуються і ініціюються безпосередньо Пекіном. Тому Росії варто подумати чи є у неї дійсно сьогодні настільки потужний соратник у вигляді Білорусі, чи просто в певний момент вона змінить собі васала", – додав Чаленко.

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