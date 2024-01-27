Впрочем, будет говориться не только об этом. Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, какую роль сейчас играет Беларусь для России и как Путин пытается переориентировать Лукашенко от Китая.

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Очевидно, что диктаторы будут обсуждать не только союзнические проекты. Беларусь является инструментом увеличения давления на страны Запада и восточный фланг НАТО, отметил Чаленко.

"Их пугалка с точки зрения возможного нападения на Польшу или Литву будет увеличиваться. Именно Беларусь может принять очень активное участие. Обычно это и тема мигрантов на восточной границе ЕС, которая никуда не девается, просто немного уменьшают ее активность, затем снова увеличивают. Я думаю, что так же Россия с Беларусью будут проработать этот вариант", – предположил аналитик.

С другой стороны, Путину нужно показать усиление экономического сотрудничества с Беларусью. Поскольку Лукашенко сейчас переориентирует к себе Китай, и диктатор может потерять крупнейшего своего союзника из-за определенных двусторонних отношений Минска и Пекина.

"В данном случае– это торговые отношения, но плюс Беларусь принимает сейчас участие в БРИКС в отношении интеграционных образований. Она там не защищает на самом деле интересы России. Все эти моменты сейчас координируются и инициируются непосредственно Пекином. Поэтому России стоит подумать, есть ли у нее действительно сегодня столь мощный соратник в виде Беларуси, или просто в определенный момент она сменит себе вассала",– добавил Чаленко.

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