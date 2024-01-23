Это касается в частности размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а также помощь, если таковая потребуется, захвате Сувалкского перешейка. Подробнее об играх Путина и Лукашенко 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Лукашенко пытается обхитрить Путина
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что вскоре у него состоится встреча с Владимиром Путиным. Они должны провести переговоры в формате "с глазу на глаз".
К слову, многие люди говорили о болезни так называемого президента Беларуси. Напомним, что особенно эту тему обсуждали во время "парада победы" в Москве 2023 октября. Тогда все заметили, что Лукашенко стало плохо, и он не остался на завтрак с лидерами других стран, а срочно вернулся в Минск.
Лукашенко верить не надо, он большой хитрец. В мае это была просто комедия, он просто не хотел лететь на 9 мая. Потому Лукашенко сказал, что лежит больной, не может стоять. Путин ответил, что тогда не даст денег. Лукашенко прилетел, но не мог "прыгать козликом", потому что рассказывал, что очень болен,
– отметил Сергей Жирнов.
Сейчас Лукашенко несколько выпал из общего информационного пространства. Однако его деятельность не уменьшается, а судя по официальному телеграм-каналу, который ведет пресс-служба самопровозглашенного президента, Лукашенко и вовсе является "важнейшим человеком".
"Сейчас просто готовится заседание Высшего госсовета Союзного государства, и перед ним будет встреча Путина и Лукашенко. Обычно Лукашенко как раз появляется в публичном пространстве, когда ему нужно нажать на Путина и получить очередное вливание денег", – заметил экс-разведчик.
Что такое союзное государство
Это сверхгосударственная организация, созданная Россией и Беларусью 8 декабря 1999 года. Она предусматривала поэтапную организацию единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Другими словами – постепенное поглощение Беларуси Россией.
В то же время Владимир Путин не особо рассчитывает "союзное государство" и на вооруженные силы Беларуси. Они, в конце концов, не столь многочисленны. Кроме того, боевого опыта у них нет.
"Путин рассчитывает на Лукашенко как на дезорганизованный фактор, в частности потенциально в вопросе Сувалкского коридора. Туда переместили ядерное оружие. Это просто геополитические игры с Лукашенко", – подчеркнул Жирнов.
Заметим, что Беларусь внесла новые изменения в свою Военную доктрину. Она, между прочим, предполагает рассмотрение нападения на Россию как нападение на саму Беларусь.
Последние новости из Беларуси: важное
- Продолжая тему изменений к Военной доктрине, расскажем о нескольких других нововведениях. Об интересном пункте рассказал министр обороны Беларуси Борис Хренин. По его словам, Беларусь не относится ко всем странам, независимо от действий их правительств как к врагам. Более того, Минск даже готов сотрудничать со странами НАТО, однако при условии, что они прекратят "агрессивную риторику и действия" по отношению к Беларуси. Кроме того, основной задачей для Беларуси является "сохранение мира и независимости".
- К слову, Хренин также рассказал, что размещение ядерного оружия в Беларуси – это вынужденный шаг, который работает как сдерживающий фактор. Применение ядерки, подчеркнул министр обороны, не является предметом военной доктрины. А еще накануне Александр Лукашенко хвастался, что Путин, мол, подарил им ядерные ракеты для "Искандеров". При этом Лукашенко намекнул, что эти ракеты могут быть применены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси.
- Кроме того, в Беларуси продолжаются военные учения. Белорусский оппозиционер Сергей Бульба сообщил о семи созданных отрядах, состоящих из бывших спецназовцев внутренних войск и вагнеровцев. По словам Бульбы, их готовят как настоящих штурмовиков, которые потом могут использовать Владимир Путин.