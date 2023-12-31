Александр Лукашенко вполне воспользовался проблемами России с яйцами и решил показать свою значимость. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.
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"Проблемы с новогодним оливье"
После инцидента на саммите Евразийского экономического сообщества Лукашенко продолжил подогревать тему с яйцами для России. Так, на днях самопровозглашенный президент Беларуси поручил витебской птицефабрике "опрокинуть яйца" Владимиру Путину.
Это идиллия двух престарелых товарищей в попытках приготовить новогоднее оливье. Лукашенко провел совещание с правительством, где спросил у вице-премьера, ответственного за сельское хозяйство, будут ли огурцы на новогоднем столе. Он обсуждал эту тему полчаса. Лукашенко не хватает огурцов, Путину – яиц. Вот они и сошлись,
– сиронизировал Павел Латушко.
Вероятно, таким странным образом Александр Лукашенко пытается хоть как-то показать свою важность и значимость. Даже если речь идет о поставках яиц в страну-оккупанту.
"Он хочет показать себя на равных, что он не только марионетка, не на побегушках, а наоборот. Россия, мол, даже зависит от их поставок яиц", – подчеркнул Латушко.
Интересно отметить, что многие производители Польши отказались работать с российскими и белорусскими рынками даже не из-за санкций. Они просто не хотят поставлять сельскохозяйственную продукцию ни стране-агрессору, ни поддерживающему агрессию режиму.
Проблемы с яйцами в России: что известно
- В начале декабря в России значительно ухудшилась ситуация с доступностью яиц. За неделю яйца подорожали на 4,4%, а за год – на 36,6%. 10 декабря в Белгороде люди стояли в часовых очередях на улице, чтобы купить десяток яиц за 78 рублей.
- Проблема с яйцами разрослась до больших масштабов. Даже генпрокурор России поручил провести проверку производителей куриных яиц и розничных продавцов из-за существенного подорожания продукта.
- Собственно, на итоговой пресс-конференции 14 декабря президенту России задавали вопрос о повышении цен и невозможности приобрести яйца. Тогда Путин пообещал взять ситуацию под свой контроль.
- В конце концов, российское правительство решило сотрудничать с Ираном и Турцией. В частности, евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) должна сделать размер пошлины на ввоз яиц нулевым, начиная с 1 января по 30 июня 2024 года.