В последнем квартале этого года в России зафиксировали значительное повышение цен на яйца. В некоторых регионах даже пришлось ущемлять выдачу этого товара в одни руки.

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Путин и яичная история

На "прямой линии" Владимир Путин пытался показать себя сильным лидером, который все держит в своих руках. Несмотря на это, он был вынужден признать, что подорожание яиц есть. Президент России сообщил, что поднимал этот вопрос перед ответственными лицами.

Беседовал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он сказал, все хорошо,

– сказал Путин.

Соответствующая цитата вызвала бурю эмоций в зале и собравшимся едва удавалось себя сдерживать. Президент России продолжил, отметив, что цены поднялись примерно на 40% – причиной этого якобы является "повышение доходов". Просто вырос спрос, а темпы производства нет – все ведь любят этот продукт. Как отметил Путин, он и сам любит яичницу и "мог 10 сразу утром навернуть".

Путин снова начал рассказывать об "экономическом росте", "развитии сельского хозяйства". Поэтому он поспешил отметить, что в скором времени ситуация с яйцами придет в норму.

Жаль, прошу прощения по этому поводу, это сбой в работе правительства,

– сказал Путин.

Вроде бы проблема в том, что вовремя не открыли импорт – как отметил президент России, потому что "хотели больше заработать".

Путин на "прямой линии"