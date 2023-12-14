В останньому кварталі цього року у Росії зафіксували значне здорожчання яєць. У деяких регіонах навіть довелося обмежувати видачу цього товару в одні руки.

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Путін та яєчна історія

На "прямій лінії" Владімір Путін вкотре намагався показати себе сильним лідером, який все тримає у своїй руках. Попри це він був вимушений визнати, що здорожчання яєць є. Президент Росії повідомив, що порушував це питання перед відповідальними особами.

Розмовляв із міністром сільського господарства, питав, як у нього з яйцями. Він сказав, усе гаразд,

– сказав Путін.

Відповідна цитата викликала бурю емоцій у залі і присутнім ледь вдавалося себе стримувати. Президент Росії продовжив, зазначивши, що ціни піднялися приблизно на 40% – причиною цього нібито є "підвищення доходів". Просто зріс попит, а темпи виробництва ні – адже всі люблять цей продукт. Як зазначив Путін, він й сам любить яєчню і "міг 10 одразу зранку навернути".

Путін знову почав розповідати про "економічне зростання", "розвиток сільського господарства". Тому він поспішив зазначити, що скоро ситуація з яйцями прийде у норму.

Жаль, прошу вибачення з цього приводу, це збій у роботі уряду,

– сказав Путін.

Нібито проблема в тому, що вчасно не відкрили імпорт – як зазначив президент Росії, бо "хотіли більше заробити".

Путін на "прямій лінії"