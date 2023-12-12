Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що те, що сьогодні відбувається у Росії – довготривалий процес. У керівництві країни-агресорки про проблеми ніхто не говорить, але різні сегменти економіки одні за одним руйнуються

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Чому у Бєлгороді обмежили продаж яєць

Пропагандисти тільки розповідають красиві історії про нібито підйом російської економіки та нові моделі економічного росту. Особливо про це любить говорити Владімір Путін. Але насправді ситуація значно гірша.

Влада Бєлгородської області вже обмежила продаж яєць в одні руки на щотижневих ярмарках. Адже громадяни приходять цілими сім'ями, щоб купити яйця, через це виникають черги.

Ці "болячки" вилазитимуть то в одному, то в іншому місці. Спочатку виникла криза з бензином, потім з курячим м'ясом, ближче до нового року виник шалений дефіцит курячих яєць. Такі "болячки" виникатимуть, бо всі сили та гроші Росія направляє тільки на війну, а цивільна економіка страждає,

– сказав Ігор Ліпсіц.

У Росії періодично виникають схожі ситуації. Люди помічають дефіцит і збільшення цін, тому намагаються зробити певні запаси. Наприклад, 5 – 7 років тому виник дефіцит олії. Це призвело до того, що люди на ярмарку билися одні з одними, бо хтось взяв занадто багато пляшок продукту.

Прокурор Бєлгорода погрожує виробникам за те, що вони завищують ціни, але насправді він навіть не має таких повноважень. Для цього існує відповідна монопольна служба. Але, за словами Ліпсіца, кожен чиновник намагається вислужитися перед президентом, продемонструвати завзяття і старанність.

Про які проблеми свідчить ця ситуація

Очевидно, що факт дефіциту яєць звертає нашу увагу на значно серйозніші проблеми. Загалом економісти розрізняють два підвиди інфляції.

Гуманітарна інфляція – це коли в економіку "закачали" неймовірну кількість грошей і вони потрапили на ринок. Така ситуація в Росії також є, бо багато коштів спрямували на військово-промисловий комплекс, зарплати мобілізованим, тому гроші нібито "полюють" за малою кількістю товарів.

Інфляція витрат – це коли просто ростуть витрати на виробництво продуктів. Рубль знецінився, імпорт став дорожчим. Мовиться не просто про чайники, телевізори, а все, що використовують у виробництві,

– розповів Ігор Ліпсіц.

Навіть щодо ситуації з птахівництвом, то тут потрібні антибіотики, різні харчові добавки для кормів, а всі ці товари імпортні. Так влаштоване сучасне сільське господарство й без цього воно не працює.

"Рубль знецінився, все подорожчало, запаси закінчилися, тому вартість самого продукту також стала дорожчою", – зауважив доктор економічних наук.

Путні переконує, що всім "живеться добре"

Російський диктатор говорить про зростання ВВП, насправді цей показник доволі складний, бо якщо ти виготовляєш більше танків, снарядів чи ракетних установок, то ВВП зростає. Однак для споживача це ніяк не міняє ситуацію.

Все, що йде на фронт, моментально знищують, тому гроші просто пішли в пустоту, вони згоріли й більше не працюють на економіку, але формально ВВП росте, щастю немає меж,

– підкреслив Ліпсіц.

Сьогодні російське ВВП підіймає військове виробництво та фахівці, які працюють у цих сферах, а в цивільному секторі не все добре, бо людей та обладнання катастрофічно не вистачає.

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